Στο στόχαστρο των χρηστών στα social media βρέθηκε τις τελευταίες ώρες ένα παλιότερο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου, με αφορμή έναν άκρως αμφιλεγόμενο στίχο. Το κομμάτι «Με λίγα λόγια», αν και αποτελεί μεγάλη επιτυχία του λαϊκού τραγουδιστή, επανήλθε στο προσκήνιο με αρνητικό πρόσημο, καθώς η φράση «Από τη μία ό,τι έχω είσαι εσύ, και από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως», προκάλεσε κύμα οργής στο διαδίκτυο.

Με φόντο τις πρόσφατες γυναικοκτονίες που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη, πολλοί χρήστες έσπευσαν να καταδικάσουν το συγκεκριμένο μήνυμα, κάνοντας λόγο για εξομάλυνση της έμφυλης βίας.

Τι λένε χρήστες για το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου

Δεν είναι λίγοι οι χρήστες που εκφράζουν την ενόχλησή τους για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου στίχου και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται, σε συνδυασμό με τα πρόσφατα γεγονότα. Ανάμεσα σε όσους τοποθετήθηκαν δημόσια ήταν και η χρήστρια του TikTok με το όνομα mary_anast, η οποία δημοσίευσε βίντεο εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της τόσο προς το τραγούδι όσο και προς όσους τον στηρίζουν.

«Μετράμε τόσες γυναικοκτονίες και ανοίγω το ράδιο και ακούω αυτό το τραγούδι. Νόμιζα ότι αυτά είχαν μείνει στο “Τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα”. Λίγο η νοοτροπία, λίγο το κανονικοποιείς αυτό το πράγμα εσύ, ποιος το ‘γραψες δεν ξέρω, κι εσύ Οικονομόπουλε που το τραγουδάς και χαίρεσαι, και οι άλλοι από κάτω. Όχι, δεν σε αγαπάει και σε σκοτώνει. Όποιος αγαπάει δεν σκοτώνει. Όποιος αγαπάει, σε αγαπάει και σε θέλει δίπλα του. Ζώα!», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεό της σε έντονο ύφος.

Ο στίχος έχει διχάσει τους χρήστες των social media.

Από τη μία υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν ότι πρόκειται για υπερβολή και καλλιτεχνική έκφραση που συναντάται συχνά στο λαϊκό τραγούδι και στη μουσική γενικότερα. Από την άλλη, αρκετοί υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους αναφορές αποκτούν διαφορετικό βάρος σε μια περίοδο όπου η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενα περιστατικά έμφυλης βίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση από τον Νίκο Οικονομόπουλο ή τον στιχουργό του τραγουδιού, Νίκο Σαρρή, σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.

govastiletto.gr -Νίκος Οικονομόπουλος: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με τη Ματίνα Ζάρα