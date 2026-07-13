Φτωχότερος είναι από σήμερα ο παγκόσμιος κινηματογράφος, καθώς «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Sam Neill. Ο σπουδαίος ηθοποιός, που σφράγισε με την ερμηνεία του το «Jurassic Park» ως Δρ. Άλαν Γκραντ, άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, όπως έγινε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωση των οικείων του.

Ο θάνατός του ήταν αιφνίδιος, ενώ συνέβη λίγους μήνες αφότου είχε γνωστοποιήσει ότι ήταν πλέον ελεύθερος από τον καρκίνο, έπειτα από τη μάχη που είχε δώσει με σοβαρή ασθένεια στο αίμα.

Ο Sam Neill άφησε την τελευταία του πνοή στο Σίδνεϊ, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα social media, η οικογένειά του ανέφερε πως η απώλειά του ήταν «ξαφνική και απροσδόκητη», εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό που τον φρόντισε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SamNeillTheProp (@samneilltheprop)

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