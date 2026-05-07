Sam Smith: Αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό του, Christian Cowan μετά από τρία χρόνια κοινής πορείας

Ο Sam Smith διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, αφού σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του με τον σύντροφο και σχεδιαστή μόδας, Christian Cowan.

Μετά από τρία χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι φέρεται να έχει αρραβωνιαστεί, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα γύρω από τη σχέση τους. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν από την εντυπωσιακή τους εμφάνιση στο Met Gala 2026 στη Νέα Υόρκη, όπου οι δυο τους τράβηξαν για ακόμη μια φορά όλα τα βλέμματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Page Six, το ζευγάρι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του, λίγο πριν το φετινό Met Gala. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο Sam Smith και ο Christian Cowan συζητούσαν για την πρόταση γάμου έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν, ενώ ο σχεδιαστής φορούσε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι με κίτρινο διαμάντι, που δεν πέρασε απαρατήρητο.