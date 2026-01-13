Ο Γιώργος Σαμπάνης και η Ιώννα Σαρρή τράβηξαν όλα τα βλέμματα πάνω τους στην πρόσφατη εμφάνισή τους.

Οι δυο τους επέλεξαν τα πρώτα τραπέζια του γνωστού νυχτερινού κέντρου για να απολαύσουν το πρόγραμμα του Αντώνη Ρέμου.

Η διάθεση ήταν ιδιαίτερα ανεβασμένη, με τον Γιώργο Σαμπάνη να δείχνει χαλαρός και ευδιάθετος, ενώ σε κάποια στιγμή ανέβηκε στη σκηνή, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και πειράγματα με τον τραγουδιστή, δίνοντας έναν ακόμη πιο ζεστό τόνο στη βραδιά.

Η Ιωάννα Σαρρή έκλεψε ξεκάθαρα την παράσταση με το outfit της. Επέλεξε ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με ψηλές μαύρες μπότες, δημιουργώντας μια εμφάνιση άκρως θηλυκή και δυναμική.

Κομψή αλλά και άνετη, διατηρούσε συνεχώς το χαμόγελό της, δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εξόδου.

Οι αγκαλιές, τα χαμηλόφωνα πειράγματα και η άνεση με την οποία κινούνταν στον χώρο μαρτυρούν πως διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη σχέση τους.

Ο Γιώργος Σαμπάνης και η Ιωάννα Σαρρή αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και καλοντυμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Όπου κι αν εμφανίζονται μαζί, τα φλας στρέφονται επάνω τους και το ενδιαφέρον κορυφώνεται.

Πηγή: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Γιώργος Σαμπάνης: Η απάντηση για το περιστατικό με την πρόταση γάμου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν