Viral έχει γίνει στο TikTok ένα βίντεο χάρη στην απίστευτη ομοιότητα μιας νεαρής κοπέλας με τη Ρία Ελληνίδου.

Η TikToker δημοσίευσε ένα κλιπ όπου ερμηνεύει τη νέα επιτυχία της τραγουδίστριας με τίτλο «Σαφάρι», προκαλώντας σύγχυση στους χρήστες. Τα σχόλια πήραν γρήγορα φωτιά, με τους περισσότερους να τονίζουν ότι οι δύο γυναίκες μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό και ότι είναι σχεδόν αδύνατο να τις ξεχωρίσεις.

Η σωσίας της Ρίας Ελληνίδου στο TikTok

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, αλλά και το ύφος, οι εκφράσεις και το γενικό στιλ που θυμίζουν πολύ τη δημοφιλή τραγουδίστρια. Δεν είναι λίγοι μάλιστα εκείνοι που παραδέχτηκαν ότι στην πρώτη ματιά νόμιζαν πως έβλεπαν τη Ρία Ελληνίδου.

Το συγκεκριμένο βίντεο συγκέντρωσε δεκάδες αντιδράσεις, με τους followers να σχολιάζουν την απίστευτη ομοιότητα, μετατρέποντας τη νεαρή κοπέλα σε ένα από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν πολύ τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο TikTok.

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