Ράγισε καρδιές η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα, μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά το τελευταίο αντίο στην πολυαγαπημένη του σύζυγο, Γωγώ Μαστροκώστα. Η 28η Μαΐου δεν ήταν μια τυχαία ημέρα για το ζευγάρι, καθώς θα συμπλήρωναν 16 χρόνια έγγαμου βίου. Βιώνοντας τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από την ημέρα του γάμου τους το 2010.

Ο ίδιος έγραψε: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Τραιανος Δελλας (@dellastraianos)

Τα λόγια του γέμισαν με συγκίνηση τους διαδικτυακούς του φίλους, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να αφήσουν μηνύματα συμπαράστασης κάτω από την ανάρτηση.

Το σχόλιο της Υβόννης Μπόσνιακ

Ανάμεσα στα δεκάδες μηνύματα, ξεχώρισε εκείνο της Υβόννης Μπόσνιακ, η οποία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τον τρόπο με τον οποίο ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε δίπλα στη Γωγώ Μαστροκώστα μέχρι το τέλος της ζωής της.

Το πρώην μοντέλο και σύζυγος του Αντώνη Ρέμου, με λόγια γεμάτα συναίσθημα, έγραψε: «Αγαπημένε μου… Η αγάπη σας ήταν από αυτές που δεν ξεχνιούνται ποτέ… Σαν γυναίκα νιώθω την ανάγκη να σου πω ένα ευχαριστώ που στάθηκες δίπλα της με τόση δύναμη και αγάπη μέχρι το τέλος. Νιώθω περήφανη που γνώρισα έναν άνθρωπο σαν εσένα. Κι εκείνη…… θα μείνει για πάντα φως στις καρδιές όλων μας…. Αιώνια της η μνήμη».

Το συγκεκριμένο σχόλιο συγκέντρωσε αμέσως εκατοντάδες αντιδράσεις, με πολλούς να μιλούν για μια από τις πιο ανθρώπινες και αληθινές δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών.

govastiletto.gr – Λύγισε on-air η φωτογράφος του γάμου της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα