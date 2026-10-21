Τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να αποτελεί τη νέα μούσα του Νίκου Καρβέλα, μετά τη ρήξη στις σχέσεις του συνθέτη με την Άννα Βίσση, έβαλε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Σε απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Rosa.gr και στον Χρήστο Τζίφα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία μεταξύ τους, ενώ παράλληλα εξηγεί πού θεωρεί ότι οφείλεται η παραφιλολογία των τελευταίων ημερών.

«Δεν θα είναι ο Νίκος Καρβέλας ο νέος μου συνθέτης. Ετοιμάζω μια καινούργια δουλειά με τον Γιώργο Σαμπάνη. Όλες αυτές οι φήμες για συνεργασία μου με τον Νίκο Καρβέλα είναι μέσα στα γνωστά που γράφονται και λέγονται. Δεν περίμενα ότι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε δυο ανθρώπους που βρίσκονται τόσα χρόνια μέσα στον χώρο, ξαφνικά θα βρεθώ κι εγώ κάπου ανάμεσα μέσα σε αυτό» ανέφερε αρχικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Στη συνέχεια, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη αναφέρει ότι, κατά την άποψή της, η φήμη αυτή βγήκε μετά από ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του συντρόφου της Νίκου Συρίγου για τον Νίκο Καρβέλα.

«Έχω έναν σύντροφο, που κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά κι εγώ κάνω μια άλλη δουλειά. Το ότι μέσα σε αυτές τις εκπομπές ασχολούνται και σχολιάζουν πράγματα της επικαιρότητας, το ξέρουμε. Επομένως, συνειρμικά επειδή μιλήσανε γι’ αυτό, κάποιοι που δε νομίζω ότι το κάνανε και με πολύ καλή πρόθεση, είπανε αυτό.

Έχουμε ένα περιβάλλον, αλλά δεν ανήκουμε σε κανέναν. Δεν είμαι ούτε του αντρός μου, ούτε του πατρός μου, κι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σαφώς έχω ένα περιβάλλον, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι συμφωνώ πάντα απόλυτα με ό,τι κάνει και ό,τι λέει. Όμως, δε μου αρέσει να με συσχετίζουν με αυτό το περιβάλλον. Και δε μου αρέσει να βγάζουν ούτε φήμες χωρίς λόγο. Δε με ενοχλεί, αλλά δε μου αρέσει. Είναι σαν να με πετάξανε μέσα σε μια λεκάνη για να με βρωμίσουν. Και δεν υπάρχει κάποιος λόγος γι’ αυτό» είπε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

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