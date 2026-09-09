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Η Sandra Bullock μίλησε ανοιχτά για ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε στο παρελθόν με τα μαλλιά της, αποκαλύπτοντας πως έχει βιώσει δύο φορές έντονη τριχόπτωση λόγω στρες.
Η 62χρονη ηθοποιός συζήτησε με την επί χρόνια φίλη της, Jennifer Aniston, για το περιοδικό Interview.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Aniston σχολίασε τα μακριά και πλούσια μαλλιά της φίλης της, απορώντας πώς καταφέρνει να τα διατηρεί σε τόσο καλή κατάσταση.
Η Bullock αποκάλυψε τότε πως σημαντικό ρόλο στην εικόνα των μαλλιών της έχουν παίξει και τα προϊόντα της Aniston, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο μόνος λόγος που δεν μοιάζω με Chia Pet είναι χάρη στα προϊόντα σου».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία με την τριχόπτωση, εξηγώντας: «Έχω περάσει δύο περιόδους τριχόπτωσης που προκλήθηκε από το στρες, οπότε είμαι πολύ τυχερή που τα μαλλιά μου ξαναβγήκαν».
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