Η Sandra Bullock μίλησε ανοιχτά για ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε στο παρελθόν με τα μαλλιά της, αποκαλύπτοντας πως έχει βιώσει δύο φορές έντονη τριχόπτωση λόγω στρες.

Η 62χρονη ηθοποιός συζήτησε με την επί χρόνια φίλη της, Jennifer Aniston, για το περιοδικό Interview.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Aniston σχολίασε τα μακριά και πλούσια μαλλιά της φίλης της, απορώντας πώς καταφέρνει να τα διατηρεί σε τόσο καλή κατάσταση.

Η Bullock αποκάλυψε τότε πως σημαντικό ρόλο στην εικόνα των μαλλιών της έχουν παίξει και τα προϊόντα της Aniston, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο μόνος λόγος που δεν μοιάζω με Chia Pet είναι χάρη στα προϊόντα σου».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία με την τριχόπτωση, εξηγώντας: «Έχω περάσει δύο περιόδους τριχόπτωσης που προκλήθηκε από το στρες, οπότε είμαι πολύ τυχερή που τα μαλλιά μου ξαναβγήκαν».

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