Η αυλαία του 76ου Φεστιβάλ του Sanremo Music Festival έπεσε πριν από λίγες ώρες, ολοκληρώνοντας ακόμη μία εντυπωσιακή μουσική εβδομάδα στην Ιταλία.

Στην κορυφή της φετινής διοργάνωσης βρέθηκε ο Sal Da Vinci με το τραγούδι «Per sempre sì», κερδίζοντας την πρώτη θέση έπειτα από μια δυνατή αναμέτρηση.

Η ιστορική σκηνή του Teatro Ariston φιλοξένησε για ακόμη μία χρονιά τη μεγάλη γιορτή της ιταλικής μουσικής.

Παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο Carlo Conti, έχοντας στο πλευρό του τη δημοφιλή Laura Pausini, σε έναν τελικό γεμάτο ένταση και συγκίνηση.

Συνολικά 30 καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή, ερμηνεύοντας τα τραγούδια τους ζωντανά με τη συνοδεία της συμφωνικής ορχήστρας του φεστιβάλ.

Ανάμεσά τους βρέθηκαν γνωστά ονόματα της ιταλικής σκηνής, όπως οι Ditonellapiaga, Michele Bravi, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Arisa, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez & Masini, Ermal Meta, Malika Ayane, Enrico Nigiotti, Leo Gassmann, Francesco Renga, LDA & Aka 7even και πολλοί ακόμη, σε ένα πολυσυλλεκτικό line-up που κάλυψε κάθε μουσικό ύφος.

Ο νικητής προέκυψε μέσα από ένα μεικτό σύστημα ψηφοφορίας.

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων, οι βαθμοί διαμορφώθηκαν από τρεις διαφορετικές επιτροπές: τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους (33%), τους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών σταθμών (33%) και το τηλεοπτικό κοινό (34%).

Η τελική κατάταξη συνδυάστηκε με τα αποτελέσματα των τριών προηγούμενων βραδιών – με εξαίρεση τη βραδιά διασκευών που δεν προσμετρήθηκε.

Οι πέντε πρώτοι της συνολικής βαθμολογίας εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο SuperFinal, όπου και αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της χρονιάς.