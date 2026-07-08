Τη Σαντορίνη επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Ντάρκο Πέριτς, ο ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Ελσίνκι» στη δημοφιλή σειρά La Casa de Papel.

Ο Σέρβος ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο από την παραμονή του στο κυκλαδίτικο νησί, ποζάροντας μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διαμένει, στα Φηρά, με φόντο το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα που αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της Σαντορίνης.

Στο Instagram Story που δημοσίευσε, συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα λιτό μήνυμα: «Ώρα για χαλάρωση», δείχνοντας πως απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η Σαντορίνη παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς διεθνών προσωπικοτήτων, με τον Ντάρκο Πέριτς να προστίθεται στη λίστα των celebrities που επιλέγουν το εμβληματικό νησί των Κυκλάδων για τις διακοπές τους.

Govastiletto.gr – Το La Casa De Papel κέρδισε το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς στα διεθνή βραβεία EMMY