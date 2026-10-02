Σε μια συγκινητική εξομολόγηση στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» προχώρησε η Σάντρα Βουτσά, αναφερόμενη στον Δημήτρη Κόκοτα περίπου σαράντα ημέρες μετά την απώλειά του. Η κόρη του σπουδαίου Κώστα Βουτσά, η οποία διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον αγαπημένο καλλιτέχνη και στάθηκε βράχος δίπλα στη σύζυγό του, Κατερίνα Πετράκη, καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύμηνης περιπέτειάς του, μίλησε για τις τελευταίες στιγμές του. Όπως εξήγησε, παρότι υπήρχαν ενδείξεις βελτίωσης, μια λοίμωξη που υπέστη κατά τη νοσηλεία του αποδείχθηκε μοιραία για τον επιβαρυμένο οργανισμό του.

«Ο Δημήτρης Κόκοτας πήγαινε καλύτερα, είχε αρκετή βελτίωση, αλλά κόλλησε μικρόβιο στο νοσοκομείο και ο οργανισμός του δεν μπόρεσε να το πολεμήσει. Ήταν αδερφός μου, τώρα έγινε αδερφή μου η γυναίκα του, Κατερίνα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σάντρα Βουτσά, αποτυπώνοντας μέσα σε λίγες λέξεις τόσο τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τον τραγουδιστή όσο και τον δεσμό που εξακολουθεί να τη συνδέει με τη σύζυγό του.

Σας θυμίζουμε ότι η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, είχε εξηγήσει ότι ο οργανισμός του είχε καταπονηθεί ύστερα από σχεδόν δυόμισι χρόνια νοσηλείας και ότι το τελευταίο μικρόβιο ήταν εκείνο που τελικά δεν κατάφερε να νικήσει. Μέχρι τότε, όπως είχε περιγράψει, ο τραγουδιστής εξακολουθούσε να αντιδρά στα ερεθίσματα και να έχει επαφή με το περιβάλλον του, γεγονός που διατηρούσε ζωντανή την ελπίδα της οικογένειας ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση.

Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024

Ο τραγουδιστής βρισκόταν σε πρόβα για το «J2US», όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, διασωληνώθηκε και εισήχθη εσπευσμένα στην Αιμοδυναμική Μονάδα. Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια εξαιρετικά δύσκολη και μακρά μάχη, η οποία θα κρατούσε σχεδόν δυόμισι χρόνια.

Όλο αυτό το διάστημα η κατάσταση της υγείας του βρισκόταν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ στο πλευρό του παρέμενε καθημερινά η οικογένειά του. Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, αποτέλεσε το βασικό του στήριγμα, οργανώνοντας, όπως έχει περιγράψει η ίδια, ολόκληρη την καθημερινότητά της γύρω από το νοσοκομείο και το επισκεπτήριο. Η κόρη τους δεν μπορούσε για μεγάλο διάστημα να τον επισκέπτεται λόγω του κινδύνου λοιμώξεων και η επικοινωνία τους γινόταν ακόμη και μέσω βιντεοκλήσεων.

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