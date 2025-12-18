Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 73 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο σπουδαίος πρωταγωνιστής κατέληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο “Άγιοι Ανάργυροι”, έπειτα από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο. Μέχρι την τελευταία στιγμή, στο πλευρό του βρίσκονταν τα αγαπημένα του πρόσωπα: η σύζυγός του Μαίρη και τα παιδιά τους, Λέων και Σάρα.

Το βράδυ της Τετάρτης 17/12 η κόρη του Σάρα Εσκενάζυ προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τον θάνατο του μπαμπά της.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας. Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μία δωρεά στο σπίτι του ηθοποιού, ώστε η τέχνη και η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας», έγραψε η Σάρα Εσκενάζυ και ευχαρίστησε όσους την συλλυπήθηκαν.

Δείτε την ανάρτησή της:

