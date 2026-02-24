Η πρώην Δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία πρόσφατα έχασε τον τίτλο της, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι για τις κοσμικές εμφανίσεις της, αλλά για την ψυχική της υγεία.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η 66χρονη Φέργκιουσον εισήχθη στην πολυτελή κλινική Paracelsus Recovery στη Ζυρίχη, αναζητώντας εξειδικευμένη φροντίδα εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων που αφορούν τον πρώην σύζυγό της, Πρίγκιπα Άντριου.

Μια «χρυσή» απομόνωση με υψηλό κόστος



Η κλινική Paracelsus δεν είναι τυχαίο θεραπευτικό κέντρο. Με κόστος που φτάνει τα 17.500 δολάρια ανά διανυκτέρευση, προσφέρει πλήρη διακριτικότητα και εξατομικευμένη φροντίδα για προβλήματα όπως κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές και απεξάρτηση από ουσίες.

Πηγές αναφέρουν ότι η Φέργκιουσον νιώθει την κλινική σαν «δεύτερο σπίτι», έναν χώρο όπου μπορεί να λάβει την προσοχή και την υποστήριξη που χρειάζεται σε περιόδους συναισθηματικής ευαλωτότητας.

Η κατάσταση έγινε πιο έντονη μετά τη σύλληψη του Πρίγκιπα Άντριου στις 19 Φεβρουαρίου, την ημέρα των 66ων γενεθλίων του, με κατηγορίες κατάχρησης δημόσιου αξιώματος και παράνομης διακίνησης εμπιστευτικών εγγράφων στον καταδικασμένο Τζέφρι Έπστιν.

Οι κατηγορίες είναι σοβαρές και αν αποδειχθούν, ο Άντριου κινδυνεύει ακόμη και με ισόβια κάθειρξη.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για εγκληματική δραστηριότητα της ίδιας της Φέργκιουσον, νομικοί κύκλοι στη Βρετανία εκτιμούν ότι ενδέχεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας κλειδί.

Οι αρχές θέλουν να εξετάσουν αν γνώριζε κάτι για τις ενέργειες του Άντριου, ή αν υπάρχουν στοιχεία στην αλληλογραφία τους που να ρίχνουν φως στην υπόθεση.

Φίλοι της περιγράφουν τη Σάρα Φέργκιουσον σε οριακή ψυχική κατάσταση. «Νιώθει ότι όλοι την κυνηγούν», ανέφερε πηγή στη Daily Mail, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση της ψυχικής της υγείας.

Η αφαίρεση του τίτλου της, τον Οκτώβριο του 2025, αποτέλεσε ακόμη ένα πλήγμα, αν και η ίδια παραμένει πιστή στον Άντριου, δηλώνοντας ότι θα τον στηρίζει και θα τον αγαπά πάντα.