Καλεσμένη στο Buongiorno του MEGA το πρωί της Πέμπτης, η Σάρα Γανωτή μίλησε ανοιχτά για προσωπικά κεφάλαια της ζωής της.

Η αγαπημένη ηθοποιός αποκάλυψε τον λόγο που δεν απέκτησε δική της οικογένεια, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα σοκαριστικό περιστατικό με stalker, αλλά και στη βαθιά θλίψη που της προκάλεσε η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου.

Η Σάρα Γανωτή εξήγησε πως στα πρώτα της χρόνια η απόφαση να μην αποκτήσει παιδί ήταν επιλογή. «Αργότερα, όμως, έγινε κάτι που με ξεπέρασε», είπε με ειλικρίνεια, αποκαλύπτοντας ότι είχε μία αποβολή και στη συνέχεια αντιμετώπισε δυσκολίες. «Στα 30 ήθελα παιδί. Η σχέση δεν προχώρησε και κάποια πράγματα έγιναν αντικειμενικά δύσκολα».

Παράλληλα, τόνισε πως, παρότι δεν έχει δική της πυρηνική οικογένεια, οι στενοί συγγενείς της είναι το στήριγμά της και ένα ισχυρό κομμάτι της ζωής της.

Μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια, αναφέρθηκε στη δυναμική μητέρα της, μια γυναίκα με ανοιχτό μυαλό που, όπως είπε, «θα γινόταν υπέροχη ηθοποιός». Η μητέρα της έζησε για χρόνια στη Γερμανία ως μετανάστρια, δημιούργησε δική της επιχείρηση και μαζί με τον πατέρα της κατάφεραν να «ανθίσουν» επαγγελματικά. «Είχα μια μαμά πολύ δυνατή, μας έμαθε να διεκδικούμε τη θέση μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός μίλησε και για μια σκοτεινή εμπειρία της: την παρενόχληση που δέχθηκε από έναν άγνωστο άνδρα που είχε εμμονή μαζί της. «Ήρθε χαρτί κάτω από την πόρτα μου που έγραφε: “Αν δεν μου τηλεφωνήσεις, θα σε σκοτώσω”», αποκάλυψε.

Ακολούθησαν απειλητικά τηλεφωνήματα, ενώ κάποια στιγμή επικοινώνησε μαζί της μια γυναίκα λέγοντας πως ο γιος της απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του αν δεν του μιλούσε. Η Γανωτή απευθύνθηκε στην αστυνομία, όμως, όπως είπε, δεν υπήρξαν περιθώρια παρέμβασης. Τελικά, η κατάσταση εκτονώθηκε με τον καιρό.

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο μίλησε για την αγαπημένη της φίλη και συνάδελφο, Καίτη Κωνσταντίνου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. «Μου λείπει η επαφή μαζί της. Είναι άδικο που έφυγε. Ήταν ένας δοτικός, γενναιόδωρος άνθρωπος», είπε φανερά φορτισμένη.

Η απώλειά της, όπως παραδέχτηκε, την έκανε να βλέπει τη ζωή αλλιώς και να δίνει προτεραιότητα σε όσα θέλει πραγματικά να κάνει.

Αναφερόμενη στους Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη, όπου συνεργάστηκαν, τόνισε πως η ομάδα τότε είχε γίνει οικογένεια και πως ένα reunion πια «δεν θα ήταν το ίδιο» καθώς λείπουν άνθρωποι που σημάδεψαν τη σειρά και τις ζωές τους.