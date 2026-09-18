Η Sarah Jessica Parker δεν κρύβει την αγάπη της για την ελληνική μουσική και ιδιαίτερα για την Άννα Βίσση.

Η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» έκανε μια νέα ανάρτηση στο Instagram, επιλέγοντας ένα τραγούδι της Ελληνίδας τραγουδίστριας για να συνοδεύσει τις εικόνες της.

Στο βίντεο που μοιράστηκε, καταγράφεται ένα νυχτερινό τοπίο, με το φεγγάρι να καθρεφτίζεται στη θάλασσα, ενώ στο background ακούγεται το «Πάλι για σένα» της Άννας Βίσση. Στη λεζάντα της, η ηθοποιός έγραψε απλώς «X, SJ» και έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της τραγουδίστριας.

Η επιλογή του τραγουδιού δεν φαίνεται να είναι τυχαία, καθώς η Sarah Jessica Parker έχει εκφράσει αρκετές φορές δημόσια τον θαυμασμό της για την Άννα Βίσση.

«Αγαπώ την Άννα Βίσση»

Τον Δεκέμβριο του 2024, η ηθοποιός βρέθηκε στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας για την τελετή λήξης του Red Sea International Film Festival. Όταν ρωτήθηκε τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα, απάντησε με ενθουσιασμό: «Άννα Βίσση! Αγαπώ την Άννα Βίσση! Φιλιά στην Άννα Βίσση».

Η ίδια έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, στην αγάπη της για την Ελλάδα, το ελληνικό φαγητό και τη μουσική, έχοντας ξεχωρίσει την Άννα Βίσση ως «φοβερή τραγουδίστρια».

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