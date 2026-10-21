Μια σπάνια οικογενειακή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη πραγματοποίησε η Sarah Jessica Parker, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Matthew Broderick, και τον μεγαλύτερο γιο τους, James Wilkie Broderick.

Οι τρεις τους βρέθηκαν στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Other Desert Cities, με τον 23χρονο James να ξεχωρίζει για την κομψή παρουσία του και την εντυπωσιακή ομοιότητά του με τη μητέρα του.

Το στιλ του James Wilkie και η ομοιότητα με τη διάσημη μητέρα του

Ο James επέλεξε ένα σκούρο μπλε κοστούμι με γραβάτα, υιοθετώντας ένα διαχρονικό και κομψό ανδρικό look. Τα κυματιστά μαλλιά του, που φτάνουν μέχρι τους ώμους, αλλά και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του θύμισαν έντονα την πρωταγωνίστρια του Sex and the City.

Από την πλευρά τους, η Sarah Jessica Parker και ο Matthew Broderick προτίμησαν κλασικές αποχρώσεις του μαύρου και του γκρι, διατηρώντας ένα διακριτικό στιλ που ταίριαζε στην περίσταση.

Το ζευγάρι έδειχνε χαρούμενο στο πλευρό του γιου του, σε μια από τις σπάνιες φορές που εμφανίζονται δημόσια όλοι μαζί.

Τα επόμενα επαγγελματικά βήματα του James

Ο James Wilkie Broderick έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τη δική του πορεία στον χώρο της υποκριτικής, με συμμετοχές σε θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Παρότι κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που τον θέλουν να στρέφεται αποκλειστικά στο μόντελινγκ, ο ίδιος έχει διαψεύσει σχετικά σενάρια.

Η εμφάνιση της οικογένειας υπενθύμισε πως, παρά την προσπάθεια των διάσημων γονιών να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, τα παιδιά τους μεγαλώνουν και ακολουθούν τη δική τους διαδρομή. Στην περίπτωση του James, πάντως, η ομοιότητά του με τη Sarah Jessica Parker ήταν ένα από τα στοιχεία που τράβηξαν περισσότερο την προσοχή.

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