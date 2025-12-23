Τη Σάσα Μπάστα με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά συνάντησε πρόσφατα ο φωτογραφικός μας φακός στη Γλυφάδα. Το αγαπημένο ζευγάρι που παραμένει μαζί παρά τις φήμες που κατά καιρούς τους χωρίζουν, απήλαυσε τη χριστουγεννιάτικη βόλτα του στη στολισμένη Γλυφάδα, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, Ειρήνη και τις φίλες της.

Η κόρη της τραγουδίστριας και του επιχειρηματία φέτος πηγαίνει Α’ Δημοτικού και είναι η απόλυτη προτεραιότητα των γονιών της.

«Επειδή ζούμε έξι μήνες εδώ, έξι μήνες στη Μύκονο πολλές φόρες κάνουμε και βδομάδες να τα πούμε, το οποίο αυτό μας φρεσκάρει κιόλας. Είναι και λίγο ξανά από την αρχή όλο αυτό. Νομίζω το αναζωογονεί η απόσταση που παίρνουμε», είχε δηλώσει στο παρελθόν για τα χρονικά διαστήματα που περνά μακριά από τον άντρα της λόγω της δουλειάς του η Σάσα Μπάστα.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

