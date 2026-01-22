Η Σάσα Μπάστα μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για τον γάμο της με τον επιχειρηματία Δημήτρη Κουσαθάνα, αλλά και για τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα που την θέλουν να χωρίζει.

Η τραγουδίστρια διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες, επισημαίνοντας ότι η σχέση τους είναι σταθερή και ότι τα δημοσιεύματα απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

Σε χαλαρό τόνο, αποκάλυψε ότι συνηθίζει να στέλνει στον σύζυγό της «παιχνιδιάρικες» φωτογραφίες και μηνύματα, ενώ της αρέσει να τον εκπλήσσει μπροστά σε κόσμο. Όσο για τις κρίσεις που μπορεί να περνά κάθε ζευγάρι, τόνισε ότι είναι φυσιολογικό, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τα σενάρια χωρισμού που κυκλοφορούν.

Η Σάσα Μπάστα αναφέρθηκε επίσης στη σχέση της με τις αισθητικές παρεμβάσεις, λέγοντας ότι έχει να κάνει botox δύο χρόνια λόγω της φοβίας της για βελόνες και της γενικότερης άρνησής της να υποβληθεί σε τέτοιες διαδικασίες.

Όσο για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού, είπε πως είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και την κουράζει. «Κάθε εβδομάδα γράφουν ότι χωρίζω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται ότι πρέπει να απαντά για να προστατεύσει την οικογένειά της, καθώς έχει σύζυγο και παιδί και δεν θέλει να επηρεαστούν από τέτοιες φήμες.

