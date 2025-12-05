Η περιοχή της Μάνδρας βιώνει ξανά έντονες πλημμύρες εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, φέρνοντας αναμνήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2017.

Η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη, που ζει στην περιοχή, περιόδευσε για να καταγράψει εικόνες και μαρτυρίες κατοίκων, οι οποίοι ξαναβλέπουν τις περιουσίες τους να υποφέρουν.

Σε βίντεο που ανέβασε, η Σάσα εξέφρασε τον εκνευρισμό της λέγοντας ότι η κατάσταση επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, ενώ σημείωσε ότι πολλά σπίτια και αυτοκίνητα έχουν υποστεί ζημιές, αφήνοντας την αφήγηση στις εμπειρίες των κατοίκων.

Οι ίδιοι περιγράφουν την κατάσταση ως εξής: «Τα ίδια και τα ίδια, πλημμυρίζουμε ξανά. Μισά έπιπλα χάθηκαν, αυτοκίνητα καταστράφηκαν, δεν έχουμε νερό και δεν ξέρουμε πώς να συνεχίσουμε τον καθαρισμό. Τρέχαμε για να σώσουμε ό,τι μπορούσαμε».

Το 112 εξέδωσε προειδοποίηση για πλημμύρες σε Μάνδρα και Μέγαρα, προειδοποιώντας για κινδύνους σε υπόγεια και άλλες περιοχές.

