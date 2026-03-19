Μια πρώτη γεύση από τα γυρίσματα της νέας εκδοχής του «Εξορκιστή» πήραν οι περαστικοί στη Νέα Υόρκη, βλέποντας τη Scarlett Johansson σε δράση. Χωρίς ίχνος μακιγιάζ και με σοβαρό ύφος, η σταρ του Χόλιγουντ συνεργάστηκε στενά με τον συμπρωταγωνιστή της, Chiwetel Ejiofor, σε μια σκηνή που θύμιζε αστυνομικό αποκλεισμό, δίνοντας τον παλμό για το τι πρόκειται να δούμε στη μεγάλη οθόνη.

Στο γύρισμα συμμετείχαν επίσης κομπάρσοι που υποδύονταν αστυνομικούς.

Η Scarlett Johansson φορούσε κόκκινο πουκάμισο, τζιν, παλτό και αθλητικά παπούτσια, ενώ ο Έτζιοφορ εμφανίστηκε με γκρι παλτό και παντελόνι.

Στην ταινία, η Scarlett Johansson υποδύεται μία μητέρα, με τον ηθοποιό Τζακόμπι Τζουπ να ενσαρκώνει τον γιο της. Σε δήλωσή του τον Νοέμβριο, ο σκηνοθέτης Μάικ Φλάναγκαν ανέφερε: «Η Scarlett είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, της οποίας οι ερμηνείες είναι πάντα καθηλωτικές και ρεαλιστικές. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που συμμετέχει σε αυτόν τον “Εξορκιστή”.

Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2027 και στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κάρλα Γκουτζίνο, Νταϊάν Λέιν, Τζον Λεγκουιζάμο και Χάμις Λινκλέιτερ. Η νέα παραγωγή θα εντάσσεται στο κινηματογραφικό σύμπαν του «Εξορκιστή», ωστόσο θα παρουσιάζει μια εντελώς νέα ιστορία και δεν θα αποτελεί συνέχεια της ταινίας «The Exorcist: Believer» του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η αυθεντική ταινία «Ο εξορκιστής» του 1973, σε σκηνοθεσία του Γουίλιαμ Φρίντκιν, σημείωσε εισπράξεις 441 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και τιμήθηκε με δύο βραβεία Όσκαρ. Πρωταγωνίστρια ήταν η Έλεν Μπέρστιν στον ρόλο της Κρις ΜακΝιλ, η οποία αναζητά βοήθεια από ιερείς για να πραγματοποιήσουν εξορκισμό στην κόρη της, Ρίγκαν ΜακΝιλ, την οποία την οποία υποδύθηκε η Λίντα Μπλερ.

