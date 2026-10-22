Νέα ανακοίνωση εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» σχετικά με τη δικαστική διαμάχη που αφορά τον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η υπόθεση σχετίζεται με προκαταβολές χρημάτων που, όπως υποστηρίζει, δεν επιστράφηκαν.

Τι αναφέρει η δικηγορική ανακοίνωση για τα χρήματα

Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο, το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε οριστική απόφαση με την οποία ο Διονύσης Σχοινάς καλείται να επιστρέψει 40.000 ευρώ και η Καίτη Γαρμπή 20.000 ευρώ. Στα ποσά αυτά προστίθενται οι νόμιμοι τόκοι και τα δικαστικά έξοδα.

Η προσφυγή στον Άρειο Πάγο και η αναστολή εκτέλεσης

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι δύο καλλιτέχνες προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο. Παράλληλα, πέτυχαν την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, μέχρι να εξεταστεί η υπόθεσή τους.

Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι να υπάρξει απόφαση επί της προσφυγής τους, η εκτέλεση της προηγούμενης δικαστικής απόφασης έχει ανασταλεί.

Τι υποστηρίζει το δικηγορικό γραφείο για την περιουσία τους

Το γραφείο αναφέρει ακόμη ότι, κατά τις προσπάθειες είσπραξης των χρημάτων, δεν εντοπίστηκαν περιουσιακά στοιχεία από τα οποία θα μπορούσε να ικανοποιηθεί η απαίτηση.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι τραπεζικοί λογαριασμοί αντιμετωπίζουν κατασχέσεις ή επιβαρύνσεις, ενώ υπάρχουν και βάρη σε ακίνητα.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την αρμόδια αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν τους ισχυρισμούς του δικηγορικού γραφείου. Για την πλήρη εικόνα της υπόθεσης έχει σημασία και η θέση της άλλης πλευράς, καθώς και η τελική δικαστική εξέλιξη στον Άρειο Πάγο.

Να θυμίσουμε ότι, η υπόθεση ξεκίνησε το 2020, όταν ο επιχειρηματίας Γιάννης Τσακουμάκος έδωσε προκαταβολές 40.000 ευρώ στον Διονύση Σχοινά και 20.000 ευρώ στην Καίτη Γαρμπή για προγραμματισμένες εμφανίσεις που ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας.

Το 2022 συζητήθηκε νέα συνεργασία του Διονύση Σχοινά με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο «Κέντρο Αθηνών», η οποία δεν προχώρησε όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, υπήρξαν διαφωνίες για τη μαρκίζα και τη θέση του Σχοινά στο σχήμα. Ο τραγουδιστής δεν πήγε στην πρόβα τζενεράλε, επικαλούμενος πρόβλημα στη μέση, και την επόμενη ημέρα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε σχέση με την υπόθεση της Αγωγής κατά των καλλιτεχνών, Διονυσίου Σχοινά και Αικατερίνης Γαρμπή, για τη μη επιστροφή των προκαταβολών, η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» διευκρινίζει τα παρακάτω:

Υφίσταται μια τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία υποχρεώνει και τους δύο καλλιτέχνες, Διονύσιο Σχοινά και Αικατερίνη Γαρμπή, να αποδώσουν στο ακέραιο τα χρήματα που είχαν λάβει ως προκαταβολή για υπηρεσίες μη παρασχεθείσες, δηλαδή

αντίστοιχα τα ποσά των 40.000 ευρώ και 20.000 ευρώ, μετά των νομίμων τόκων και των δικαστικών εξόδων.

Τη συγκεκριμένη απόφαση έχει προσβάλει η πλευρά των καλλιτεχνών, Διονυσίου Σχοινά και Αικατερίνης Γαρμπή, στον Άρειο Πάγο και έχουν τύχει απλώς αναστολής εκτελέσεως μέχρι την έκδοση απόφασης από τον Άρειο Πάγο.

Μέχρι την κρίση του Αρείου Πάγου, που θεωρείται βέβαιο ότι θα απορρίψει την αναίρεση ως παντελώς αβάσιμη, η υπόθεση έχει κριθεί τελεσίδικα σε βάρος των καλλιτεχνών.

Επισημαίνουμε ότι, σε όλες τις προσπάθειες εκτέλεσης της δικαστικής αποφάσεως, δεν ανευρέθη κανένα περιουσιακό στοιχείο των Διονυσίου Σχοινά και Αικατερίνης Γαρμπή, διότι οι λογαριασμοί τους είναι κατάχρεοι και πολλαπλώς κατασχεμένοι, ενώ τα όποια ακίνητα

περιουσιακά στοιχεία τους φέρουν βάρη και κατασχέσεις πολλαπλάσια της αξίας τους.

Ενώ υφίσταται και δέσμευση από την αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτά, για την αποκατάσταση των πραγμάτων στην αληθινή διάστασή τους.

Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (δικαστικές αποφάσεις, τελεσίδικες, δημοσιευμένα στοιχεία, κτηματολόγιο για χρέη και κατασχέσεις , κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.

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