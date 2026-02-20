Σε ρυθμούς Χόλιγουντ «χορεύει» η Ύδρα μετά την απόβαση του Brad Pitt στο νησί!

Ο χολιγουντιανός σταρ πάτησε το πόδι του στον Αργοσαρωνικό την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μετατρέποντας το γραφικό λιμάνι σε ένα τεράστιο πλατό για τις ανάγκες της ταινίας «The Riders». Η παρουσία του έχει προκαλέσει πραγματικό πανδαιμόνιο ενθουσιασμού σε κατοίκους και επισκέπτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής Happy Day, ο Pitt για τις υπόλοιπες δύο εβδομάδες θα μένει σε πολυτελή βίλα, η οποία βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο του νησιού, προσφέροντας την απαραίτητη ιδιωτικότητα και άνεση.

Αυτή η βίλα – σύμφωνα με το protothema.gr – είναι της οικογένειας του Αμερικανού δημοσιογράφου και παρουσιαστή Stephen Colbert (Στίβεν Κόλμπερτ) η οποία προηγουμένως ανήκε στον Κωσταντίνο Μπουτάρη (της Οινοποιίας Μπουτάρη).

Το ακίνητο που βγήκε σε πλειστηριασμό το 2022

Κωσταντίνος Μπουτάρης

Το εν λόγω ακίνητο στην Ύδρα που σήμερα φιλοξενεί τον Brad Pitt είχε βγει σε πλειστηριασμό το 2022, στο πλαίσιο της γνωστής υπόθεσης των οικονομικών εκκρεμοτήτων του Κωνσταντίνου Μπουτάρη.

Πρόκειται, ειδικότερα, για ακίνητο σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 4.636,58 τ.μ.

Η τιμή στην οποία κατακυρώθηκε, όπως έγραφε τότε το newmoney.gr ήταν περίπου 2,3 εκατ. ευρώ. Το μέγεθος του οικοπέδου, η θέση του και ο χαρακτήρας του ακινήτου το κατέτασσαν εξαρχής στις πιο προβεβλημένες κατοικίες του νησιού.

Ο Stephen Colbert είναι ο νέος ιδιοκτήτης της βίλας που κάποτε ανήκε στον Κωνσταντίνο Μπουτάρη και αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της αμερικανικής τηλεόρασης και της πολιτικής σάτιρας των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το The Daily Show και στη συνέχεια από το The Colbert Report, ενώ σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι του The Late Show with Stephen Colbert, της κορυφαίας late-night εκπομπής του CBS, με σταθερή επιρροή στην αμερικανική δημόσια συζήτηση, από την πολιτική μέχρι την pop culture.

Η εκπομπή του προβάλλεται από το ιστορικό Ed Sullivan Theater στη Νέα Υόρκη και παραμένει σημείο αναφοράς στο αμερικανικό τηλεοπτικό τοπίο.

Η Ύδρα ως σκηνικό διεθνούς παραγωγής

Αν και η Ύδρα έχει μακρά παράδοση ως κινηματογραφικό σκηνικό, η έλευση του Brad Pitt προσδίδει μια νέα, ισχυρή δυναμική. Η παρουσία του A-list σταρ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συνδέεται με ένα εμβληματικό ακίνητο του νησιού.

Αυτό που προκύπτει, τελικά, είναι ότι η συγκεκριμένη κατοικία έχει περάσει σε μια νέα φάση: από ιδιωτική βίλα με έντονο συμβολισμό, σε ακίνητο διεθνούς προβολής, συνδεδεμένο πλέον τόσο με το όνομα του Stephen Colbert όσο και με την παρουσία του Pitt.

Το μόνο στοιχείο που παραμένει άγνωστο είναι το οικονομικό σκέλος της μίσθωσης για την παραμονή του Pitt. Το μίσθωμα δεν έχει διαρρεύσει, ούτε έχει επιβεβαιωθεί από τις εμπλεκόμενες πλευρές, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες την διαμεσολάβηση για τη μίσθωση ανέλαβε ελληνική εταιρεία εκμίσθωσης ακινήτων με έδρα την Αθήνα.

Με πληροφορίες από: newmoney.gr

