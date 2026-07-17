Σε ηλικία μόλις 51 ετών έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του. Ο γνωστός καλλιτέχνης «έχασε» τη μάχη μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε πρόσφατα, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά τη θλίψη σε όσους τον αγάπησαν μέσα από τη μουσική και την τηλεοπτική του παρουσία.

Λίγες ώρες μετά την απώλειά του, η ετεροθαλής αδελφή του θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια με μια ιδιαίτερη ανάρτηση.

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