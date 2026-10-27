Ένα σοβαρό ατύχημα είχε στο τέλος του καλοκαιριού η Μαίρη Σταυρακέλλη, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Το ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας

Η αγαπημένη ηθοποιός τραυματίστηκε στο δεξί πόδι μετά από πτώση σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μήνες μετά το συμβάν, η ίδια παραμένει σε αναπηρικό αμαξίδιο φέροντας νάρθηκα, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας (26/10) δημοσίευσε σχετικές φωτογραφίες, δείχνοντας τόσο το τραυματισμένο της πόδι όσο και στιγμιότυπο από το σπίτι της μαζί με το κατοικίδιό της.

«Δύο μήνες έχουν περάσει ήδη. Ας ελπίσουμε ότι είναι αρκετοί…. Τα πεζοδρόμια είναι απίστευτες παγίδες για όλους. Έλεος πια!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης η ηθοποιός και δέχθηκε “βροχή” ευχών για ταχεία ανάρρωση.

Η ευχή της Μαρίας Κανελλοπούλου

Μεταξύ αυτών που της ευχήθηκαν ήταν και η Μαρία Κανελλοπούλου, που είχε επίσης ένα σοβαρό ατύχημα το προηγούμενο διάστημα, και νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης.

«Μαίρη μου περαστικά κι όσο γρηγορότερα γίνεται…Είμαστε σε παρόμοια κατάσταση…Αλλά εγώ σε κέντρο αποκατάστασης….», της έγραψε η ηθοποιός.

Λίγα λόγια για τη Μαίρη Σταυρακέλλη

Η Μαίρη Σταυρακέλλη είναι καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός, γνωστή κυρίως για το πηγαίο κωμικό της ταλέντο και τις χαρακτηριστικές συμμετοχές της σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς ελληνικές τηλεοπτικές σειρές.

Οι πιο αναγνωρίσιμοι σταθμοί στην πορεία της περιλαμβάνουν:

«Το Καρέ της Ντάμας» (1997–1999): Ο ρόλος της ως η αυθόρμητη Κατερίνα στη θρυλική σειρά του Mega, δίπλα στις Τζόυς Ευείδη, Χρύσα Σπηλιώτη και Μαρία Κατσανδρή, την καθιέρωσε στις συνειδήσεις του κοινού.

«Οι Τρεις Χάριτες»: Έκανε μια από τις πιο αστείες και αξιομνημόνευτες έκτακτες εμφανίσεις στην ιστορία της σειράς, υποδυόμενη την «Ερμία», τη φανατική θαυμάστρια και βοηθό της Όλγας Χαρίτου (Μίρκα Παπακωνσταντίνου).

Από τις τελευταίες της δουλειές ήταν η σειρά «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» της ΕΡΤ και η κωμωδία «Αρχελάου 5».

Προσωπική ζωή

Η Μαίρη Σταυρακέλλη διατηρεί μια σταθερή και ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή, την οποία έχει επιλέξει συνειδητά να προστατεύει από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας ελάχιστες και επιλεκτικές κοσμικές εμφανίσεις.

Είναι παντρεμένη εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες με τον Νίκο Κανακάκη. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, γνωρίζονταν από τα εφηβικά τους χρόνια καθώς ήταν συμμαθητές σε φροντιστήριο, ενώ ο ίδιος έχει εξομολογηθεί πως η ηθοποιός ήταν ο πρώτος του έρωτας.

Η Μαίρη Σταυρακέλη με την κόρη της

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μια κόρη, την Αγγελική (γεννημένη το 2000), η οποία αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της ηθοποιού. Η Μαίρη Σταυρακέλλη έχει δηλώσει πως η κόρη της είναι ο πιο αυστηρός κριτής της, αλλά και η καλύτερη φίλη της.

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