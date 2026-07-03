Η Josephine την Παρασκευή 3 Ιουλίου ήταν καλεσμένη στο Πρωινό και στον Γιώργο Λιάγκα. Τη γνωστή τραγουδίστρια συνόδευσε στο πλατό του ΑΝΤ1 η μητέρα της, η οποία ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή για τη σχέση της κόρης της με τον Νίνο.

Αρχικά η Josephine ξεκαθάρισε για την πρόσφατη δήλωσή της περί γάμου με τον Νίνο: «Δεν ισχύει ότι έχουμε παντρευτεί. Με ρωτάνε συνέχεια τα ίδια και το είπα για πλάκα. Δεν έχουμε παντρευτεί σίγουρα. Δε μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά κουράστηκα να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Το κουράστηκα εννοώ ότι το ακούω κάθε μέρα και, εντάξει, ζούμε την κάθε μας μέρα. Δεν έχουμε σκεφτεί αν θα παντρευτούμε. Δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε πολύ καλά μαζί».

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας πληροφορήθηκε ότι στο πλατό βρίσκεται η μητέρα της τραγουδίστριας, ξεκίνησε τις ερωτήσεις για την κόρη της και τη σχέση με τον Νίνο. Μεταξύ άλλων, η ίδια αποκρίθηκε: «Ο Νίνο την προσέχει πολύ. Την αγαπάει την κόρη μου και τον αγαπάει κι εκείνη. Και οι δύο αγαπάνε πολύ ο ένας τον άλλο. Λέω αλήθειες! Όταν είχαν χωρίσει, είχε πέσει στα πατώματα κι έκλαιγε».

Όπως ήταν φυσικό η γνωστή τραγουδίστρια ακούγοντας τις αποκαλύψεις της μητέρας της ένιωσε αμήχανα και της είπε «μαμά σταμάτα μην απαντάς…τέλος».

govastiletto.gr -Josephine: Δείτε την εντυπωσιακή τούρτα για τα 45α γενέθλια του Νίνο