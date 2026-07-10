Ο κορυφαίος, πολυνίκης προπονητής του ευρωπαϊκού μπάσκετ Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα βρίσκεται ξανά στον πάγκο του τριφυλλιού, εκεί όπου από το 1999 ως το 2012, έχτισε μια δυναστεία και συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού, κατακτώντας 5 από τα 7 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει σεβασμό σε ολόκληρο μπασκετικό κόσμο. Πρόσφατα ο φωτογραφικός μας φακός τον απαθανάτισε μόνο του στο κέντρο της Αθήνας σε χαλαρές στιγμές. Ντυμένος casual απόλαυσε τα ψώνια και τη βόλτα του στο κέντρο και όπως ήταν φυσικό η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο «Ζοτς» πριν λίγες εβδομάδες -στην παρουσίασή του- τόνισε τους ισχυρούς δεσμούς που τον συνδέουν με τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, με την οικογένεια Γιαννακόπουλου αλλά και την πόλη της Αθήνας, παρά τη 14χρονη απουσία του.

«Ποτέ δεν έχασα τη σύνδεση με αυτή την οικογένεια. Θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα. Το παρελθόν είναι κάτι ωραίο και σημαντικό, αλλά πρέπει να ζούμε το παρόν. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι έχουμε μέσα μας και να λειτουργήσουμε σαν μία οικογένεια», είπε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο κόουτς.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Πέρα από το μπάσκετ: Η ισχυρή σχέση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς