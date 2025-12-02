Καλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου ο Ιωάννης Παπαζήσης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Γιατρός» στον Alpha αλλά και στην «Αλεξάνδρεια» στο θέατρο Παλλάς αναφέρθηκε στην ξεχωριστή σχέση που έχει με τον γιο του, τον οποίο αποκαλεί καλύτερό του φίλο, ενώ χαρακτηρίζει τον εαυτό του «ευτυχισμένο χωρισμένο», τονίζοντας τις άριστες σχέσεις που έχει με την πρώην σύζυγό του, Βανέσα Αδαμοπούλου.

«Ο γιος μου μεγάλωσε, πήγε στα 12, είναι στην προεφηβεία. Ο Ιάσονας περνάει πολύ χρόνο στα παρασκήνια. Είναι η εποχή που περισσότερο γεύομαι εγώ αυτόν, παρά εκείνος εμένα. Πάντα πίστευα, το εννοώ όμως και έλεγα ότι ο καλύτερος φίλος του εαυτού μας, είμαστε εμείς. Ο πιο μεγάλος άνθρωπος που συναντάμε στη ζωή μας είναι ο εαυτός μας. Πλέον πιστεύω ότι είναι το παιδί μου είναι ο καλύτερος μου φίλος που υπάρχει» εξομολογήθηκε ο Ιωάννης Παπαζήσης για τον γιο του.

«Η Βανέσα (Αδαμοπούλου) ομορφαίνει μέρα με τη μέρα. Χωρισμένος, ευτυχισμένος χωρισμένος. Και εγώ και η Βανέσα. Μένω σε απόσταση δυο λεπτών από το σπίτι του γιου μου. Επιδίωξα τελευταία να είμαι απέναντι ακριβώς αλλά έχασα το σπίτι, για να καταλάβεις τι καλή σχέση μιλάμε.

Έχουμε πολύ καλή σχέση με την πρώην σύζυγό μου. Αυτό οφείλεται σε εκείνη. Πάντα πιστεύαμε στο ταξίδι της ζωής. Πιστεύαμε ότι οι μικρότητες δεν αξίζουν μέσα στη ζωή. Δηλαδή ακόμα και στις προσωπικές φασαρίες, στην καθημερινότητα δεν πήγαινε πουθενά. Είμαστε καλά. Είμαστε εδώ, ζούμε. Δεν έχει τίποτα άλλο αξία. Και έτσι εξελίχθηκε και αυτό το πράγμα, ότι η σχέση μας ήταν από εδώ μέχρι εδώ. Ακόμα και αν όλες οι σχέσεις, ακόμα και αν είναι ο θάνατος αυτός που θα χωρίσει μία σχέση, όλες οι σχέσεις σε αυτή τη ζωή έχουν ημερομηνία λήξης. Όλες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος δηλαδή για οποιαδήποτε πικρία» απάντησε ο Ιωάννης Παπαζήσης για τη σχέση με την πρώην σύζυγό του, Βανέσα Αδαμοπούλου.

«Μια χαρά, όλα καλά» αρκέστηκε να απαντήσει για τη σύντροφό του, Αναστασία Παντούση. Στη συνέχεια, ο ηθοποιός τόνισε πως ο γιος του έχει γνωρίσει τόσο τη δική του σύντροφο όσο και τον σύντροφο της μητέρας του.

govastiletto.gr – Ιωάννης Παπαζήσης: «Ο πατέρας μου ήθελε να είμαι “άντρας” να δουλεύω στην οικοδομή»