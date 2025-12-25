Για ακόμη μια φορά, η Madonna επιλέγει να ταράξει τα νερά των social media με μια άκρως τολμηρή χριστουγεννιάτικη ανάρτηση. Η βασίλισσα της ποπ πόζαρε στον φακό το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025, φορώντας έναν λευκό κορσέ και ζαρτιέρες, απευθύνοντας στους θαυμαστές της το πονηρό ερώτημα: «Ο Άγιος Βασίλης θέλει να μάθει: Ήσουν καλός ή κακός;».

Σε άλλα καρέ η Madonna ποζάρει υπαινικτικά με δεμένα μάτια από τον «Άγιο Βασίλη» αλλά και με ένα μαύρο κορμάκι ενώ είναι τυλιγμένη με λαμπάκια.

Για το τέλος, δε, του άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram, η Madonna φύλαξε μια φωτογραφία της να κρατάει τα οπίσθιά της μπροστά στον ημίγυμνο Άγιο Βασίλη.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

