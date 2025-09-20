Φωτογραφίες και βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Σε στενό κύκλο συγγενών και φίλων παντρεύτηκε σήμερα Σάββατο 20/09, στην Εκάλη ο γνωστός επιχειρηματίας Παύλος Βαρδινογιάννης με την εκλεκτή της καρδιάς του και εκπρόσωπο του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα», Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου.

Κουμπάροι στον γάμο του ζεύγους ήταν ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης και μία ακόμη φίλη των νεόνυμφων.

Ο γνωστός επιχειρηματίας Παύλος Βαρδινογιάννης είναι γιος του «καπετάνιου» Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, γνωστός για την επιχειρηματική του δράση αλλά και την αγάπη του για τα extreme sports.

Η Κατερίνα Μπιρµπίλη Παπαδημητρίου είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδηµητρίου, μουσικού και εκδότριας του ιστορικού οίκου «Άγκυρα», που είχε από προηγούμενες γενιές το «Κεντρικόν Βιβλιοπωλείον» στην οδό Αιόλου από το 1890.

Οι νεόνυμφοι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη, παρουσία σύσσωμης της οικογένειας Βαρδινογιάννη και της οικογένειας Παπαδημητρίου.

Παρόντες στην τελετή ήταν γνωστά ονόματα της showbiz όπως η ηθοποιός Ζέτα Δούκα, ο τραγουδιστής Νίνο η γνωστή παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο Δούκισσα Νομικού, η γνωστή πρωταθλήτρια Άννα Βερούλη και ο γιος του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ, Νίκος, που παντρεύτηκε σχετικά πρόσφατα την Χρυσή Βαρδινογιάννη, με την Άννα Μαρία στο πλευρό τους. Παραβρέθηκε επίσης και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Δείτε εικόνες και βίντεο από την γαμήλια τελετή στην Εκάλη:

