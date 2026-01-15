Η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου, η οποία πυροδοτήθηκε από τις αντιδράσεις για την είσοδό της στην πολιτική σκηνή με τη δημιουργία νέου κόμματος, φαίνεται πως είναι μόνο η αρχή μιας βαθιάς κρίσης.

Η αποκάλυψη της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή στο Live News εστιάζει πλέον στο οικονομικό σκέλος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος στα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την αντιπαράθεση μεταξύ των μελών, μεταφέροντας το βάρος της σύγκρουσης από το ηθικό και πολιτικό επίπεδο στη διαχείριση των πόρων του σωματείου.

«Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι στις 9 Ιανουαρίου, το ΣΔΟΕ, με βάση τις καταγγελίες που γίνονταν για τα οικονομικά, πήγε στα γραφεία του Συλλόγου, εδώ στην Αθήνα. Και ζήτησε ό,τι παραστατικό υπάρχει και δεν υπάρχει, τα οποία εστάλησαν. Τώρα, ο έλεγχος αυτός συνεχίζεται. Όμως, εγώ έχω ένα ρεπορτάζ για το πού διαφωνούν η κυρία Καρυστιανού και οι συγγενείς και ποια είναι τα έσοδα και τα έξοδα μέχρι τώρα» σημείωσε η Χριστίνα Κοραή μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο.

Αναλυτικότερα:

ΕΣΟΔΑ

-Από τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο για τα θύματα των Τεμπών: 525.000 ευρώ

-Δωρεά χήρας πασίγνωστου τραγουδιστή, η οποία δεν θέλει να αποκαλύψει το όνομα της

-Μικροδωρεές

ΕΞΟΔΑ

-Μικροφωνικές εγκαταστάσεις

-Αμοιβές τεχνικών και μιας υπαλλήλου

-Ταξίδια Μαρίας Καρυστιανού ως Προέδρου του Συλλόγου

Σύμφωνα με πληροφορίες της Χριστίνας Κοραή στο Live News, αμφισβητούνται γύρω στα 5.000 ευρώ για τα ταξίδια της Μαρίας Καρυστιανού. Μάλιστα, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών της έχουν στείλει μία επιστολή από το καλοκαίρι, που της ζητούν το συγκεκριμένο ποσό των 5.000 ευρώ πίσω για τα ταξίδια της.

Δείτε το βίντεο από το Live News:

Αξίζει να σημειωθεί πως τις προηγούμενες μέρες σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως το παλτό που φορούσε η Μαρία Καρυστιανού όταν επισκέφτηκε τα μπλόκα αγροτών.

Στην τηλεοπτική εκπομπή «Real View» του Open, με την Ελίνα Παπίλα, τη Σοφία Μουτίδου, την Έλενα Χριστοπούλου και τη Δάφνη Καραβοκύρη, σχολιάστηκε ότι η μητέρα της άτυχης Μάρθης φορούσε ένα παλτό Max Mara με κόστος άνω των 3.000 ευρώ.

govastiletto.gr -Μαρία Καρυστιανού: «Κάποιοι με είπαν χαροκαμένη ντίβα»