Αντιμέτωπος με το σφυρί των πλειστηριασμών έρχεται αύριο, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Η περιπέτεια αφορά ακίνητα του λαϊκού τραγουδιστή και της συζύγου του στην Αιγιαλεία, με την τιμή πρώτης προσφοράς να ορίζεται στις 593.100 ευρώ. Όπως αποκάλυψε η Νάνσυ Νικολαΐδου στην εκπομπή “Buongiorno”, πρόκειται για ένα συγκρότημα που περιλαμβάνει μια διώροφη κατοικία 190 τ.μ., δύο ακόμη ημιτελείς οικίες, μια πισίνα, σκεπασμένο μπάρμπεκιου και σκεπασμένες θέσεις στάθμευσης.

Ο αρχικός πλειστηριασμός που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2025 ήταν άκαρπος, με αποτέλεσμα τώρα, περίπου 2 μήνες μετά, να επαναλαμβάνεται η διαδικασία.

Τα ακίνητα του δημοφιλούς τραγουδιστή βγήκαν στο σφυρί… για χρέος 10.000 ευρώ.

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έχει ήδη χάσει ένα σπίτι σε πλειστηριασμό. Συγκεκριμένα, στις 5 Φεβρουαρίου 2025 βγήκε στο σφυρί (και άλλαξε χέρια) ακίνητο του στην Κηφισιά.

Τι δηλώνει ο τραγουδιστής για τον πλειστηριασμό

Στην κάμερα του Happy day, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος είχε πει: «Άφησα να το πάρουν γιατί αν ήθελα να το φτιάξω ήθελα 70.000 ευρώ. Το άφησα και το πήραν. Ούτε και με νοιάζει πλέον για τα ακίνητα γιατί δεν μπορεί να τα κρατήσει κανένας από τα εγγόνια που έχω. Δεν μπόρεσα να τα πληρώσω και τελείωσε, τα πήρανε. Εγώ φταίω, ήταν μακριά και δεν μπορούσα να πάω, μου το πήρανε. Έκανα λάθος διαχείριση χρημάτων. Ξέχασα ότι τα είχα κάποια στιγμή και δεν πλήρωνα αυτά που θέλανε».

govastiletto.gr -Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Βγήκαν στο «σφυρί» τα τρία ακίνητα του τραγουδιστή – Η τιμή εκκίνησής τους