Ο ερχομός του δεύτερου παιδιού της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού πλησιάζει, με το ζευγάρι να προετοιμάζεται ήρεμα και διακριτικά για μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της οικογένειάς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλεξάνδρα Νίκα αναμένεται να επιλέξει ξανά το Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ για τον τοκετό της, όπως είχε κάνει και στην πρώτη της εγκυμοσύνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο χώρος όπου θα φιλοξενηθεί, με το ΜΗΤΕΡΑ να διαθέτει αναβαθμισμένους ορόφους με σουίτες υψηλών προδιαγραφών. Οι χώροι αυτοί έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν όσο το δυνατόν πιο “οικιακή” αίσθηση, με ζεστή αισθητική, ήπιους χρωματισμούς και άνετη διαμονή για τη μητέρα και το περιβάλλον της.

Στην πιο premium κατηγορία βρίσκεται η λεγόμενη Προεδρική Σουίτα, ένας ιδιαίτερα ευρύχωρος χώρος που λειτουργεί σχεδόν σαν ιδιωτικό διαμέρισμα, με ξεχωριστούς χώρους και υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας. Είναι μια επιλογή που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν την απόλυτη άνεση και ηρεμία σε αυτή τη μοναδική στιγμή.

Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, το τελικό κόστος δεν είναι σταθερό, καθώς εξαρτάται από τις ιατρικές υπηρεσίες, τον γιατρό και το πακέτο που θα επιλεγεί.

Σε ιδιωτικά μαιευτήρια τέτοιου επιπέδου, τα ποσά μπορεί να ξεκινούν από μερικές χιλιάδες ευρώ και να αυξάνονται σημαντικά ανάλογα με τις παροχές (από 8.000€ έως 30.000€).

Η επιλογή της Αλεξάνδρας Νίκα δείχνει να βασίζεται κυρίως στην εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την ποιότητα φροντίδας, σε μια από τις πιο προσωπικές και σημαντικές εμπειρίες της ζωής της.

