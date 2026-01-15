Η Φαίη Σκορδά και ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε ένα έντονο διάλογο στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno». Αφορμή για αυτό στάθηκε μια κουβέντα γύρω από τα «πεσίματα» των δημοσιογράφων και τις ερωτήσεις που κάνουν.

Η Φαίη Σκορδά πήρε το λόγο και είπε στον Χάρη Λεμπιδάκη, που βρισκόταν σήμερα στο πάνελ της εκπομπής: «Εμείς δεν το κάνουμε, οπότε δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι συγκεκριμένα. Προσπαθώ να καταλάβω ένα παράδειγμα», προκαλώντας την αντίδραση του Ανδρέα Μικρούτσικου.

«Σοβαρολογείς τώρα; Τι προσπαθείς; Κι εμείς το κάνουμε αυτό. Είπε ο τάδε κάτι, τι έχουμε να πούμε εμείς πάνω σε αυτό. Πολλοί δημοσιογράφοι μας στη φαρέτρα τους έχουν ότι… είπε ο τάδε αυτό, τι έχετε να πείτε. Τι είναι αυτό τώρα; Από πού έρχεσαι; Από ποιον πλανήτη;», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με τη Φαίη Σκορδά να του απαντά:

«Συγγνώμη Ανδρέα μου, επειδή όμως από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω σε αυτή την εκπομπή δουλεύω, δεν έρχομαι εδώ τελευταία στιγμή. Ξέρω πάρα πολύ καλά τα θέματα της εκπομπής και πώς λειτουργούν οι δημοσιογράφοι. Αν υπάρχει ένα θέμα της επικαιρότητας, σαφώς όταν θα είσαι έξω, στις δέκα ερωτήσεις, μία ερώτηση θα είναι και σε αυτό. Αλλά όχι ώρα ώρα για να συντηρήσουμε ένα θέμα. Γιατί μπορώ να σου πω 200 θέματα που σε αυτή την εκπομπή δεν τα έχεις δει. Κι έχουμε επιλέξει συνειδητά να μην τα παίξουμε αυτά τα θέματα».

