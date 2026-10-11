Ευχάριστα νέα για τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Σίσσυ Τουμάση, οι οποίοι ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που συμπληρώνει τρία χρόνια έγγαμου βίου μετά τον μυστικό γάμο του στην Κωνσταντινούπολη, διανύει την πιο όμορφη φάση της σχέσης του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real Life, η Σίσσυ Τουμάση βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Το love story

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση γνωρίζονταν αρκετά χρόνια, ωστόσο η συνεργασία τους σε θεατρική παράσταση στάθηκε η αφορμή για να έρθουν πιο κοντά. Οι δύο ηθοποιοί μοιράζονται την ίδια αγάπη για το θέατρο και την τέχνη, ενώ η κοινή τους επαγγελματική πορεία αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη σχέση τους.

Μάλιστα, σε κοινή συνέντευξή τους το 2023, ο Αργύρης Πανταζάρας είχε αναφερθεί με χιούμορ στη γνωριμία τους, σημειώνοντας πως η παράσταση στην οποία συμμετείχαν μιλούσε για ξόρκια αγάπης και πως κάποια από αυτά τελικά έπιασαν.

Ο μυστικός γάμος στην Κωνσταντινούπολη και ο ιδιαίτερος συμβολισμός

Ο γάμος του Αργύρη Πανταζάρα και της Σίσσυς Τουμάση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2023 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, κάτω από απόλυτη μυστικότητα και παρουσία ελάχιστων αγαπημένων προσώπων. Η είδηση αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, καθώς το ζευγάρι επιδίωξε να προστατεύσει αυτή την προσωπική στιγμή.

Η επιλογή της πόλης έφερε βαθύ συναισθηματικό φορτίο για την ηθοποιό, καθώς η Κωνσταντινούπολη ήταν η γενέτειρα της εκλιπούσης μητέρας της. Όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια, η τέλεση του μυστηρίου εκεί ήταν ένας φόρος τιμής στη μνήμη της, νιώθοντας την παρουσία της σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Φωτογραφία: NDP photo agency

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