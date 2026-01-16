Το countdown για τη Eurovision έχει ξεκινήσει και η ΕΡΤ δίνει το έναυσμα για τον ελληνικό διαγωνισμό επιλογής.

Το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου 2026, η ΕΡΤ1 παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό τα 28 τραγούδια που φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον φετινό μουσικό διαγωνισμό.

Μέσα από την εκπομπή «EurovisionGR», αποκαλύπτονται οι συμμετοχές των δύο ημιτελικών.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, προβάλλονται τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού, ενώ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου ακολουθούν τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού, δίνοντας στο κοινό την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα των φετινών υποψηφιοτήτων.

Η εκπομπή φιλοξενεί όλες τις συμμετοχές και τα όνειρα των 28 καλλιτεχνών που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Eurovision 2026.

Παρουσιαστές της «EurovisionGR» είναι η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν το τηλεοπτικό κοινό σε αυτό το πρώτο, καθοριστικό βήμα της διαδικασίας.

Μετά την τηλεοπτική προβολή, όλα τα τραγούδια θα είναι διαθέσιμα στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, στο ERTFLIX και στο ERT echo, καθώς και στο επίσημο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στο YouTube, ώστε το κοινό να μπορεί να τα ακούσει ξανά και να σχηματίσει άποψη.