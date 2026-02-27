Ο Γιώργος Μπόγρης το βράδυ της Πέμπτης 27 Φεβρουαρίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την αγαπημένη του, Κατερίνα, με την οποία όπως είπε, είναι μαζί τρία χρόνια, ωστόσο ακόμα δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να προχωρήσει στη δημιουργία οικογένειας.

«Θα δούμε αν θα παντρευτώ, δε ξέρω. Είμαι με το κοριτσάκι μου, την Κατερίνα, τρία χρόνια τώρα…» είπε αρχικά ο Γιώργος Μπόγρης.

«Ακόμα δε μου έχει περάσει από το μυαλό να κάνω οικογένεια. Στα 30 μου πέρασε πρώτη φορά, μετά το ξεπέρασα. Δε ξέρω στα 40 μου τι θα γίνει. Και μόνο που σκέφτομαι να έχω παιδιά να τρέχουν, πονάει η μέση μου ήδη…Δε λέω ότι είμαι όμορφος. Δε μου αρέσει να λέω πράγματα τα οποία τύχανε. Δεν είμαι περήφανος για πράγματα που τύχανε…» εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο.

Ακόμη, ο Γιώργος Μπόγρης αποκάλυψε: «Του Αγίου Βαλεντίνου πήρα λουλούδια στην κοπέλα μου και έχω κανονίσει τετραήμερο την άλλη εβδομάδα. Θα πάμε στην αρκαδία…Η σύντροφός μου είναι γιατρός, αναισθησιολόγος…Κάνω δουλειές στο σπίτι, μπάντα έκανα γιατί έχω μεγαλώσει και μόνος. Είμαι της τακτοποίησης πολύ…Της φτιάχνω και ταπεράκια για τη δουλειά το πρωί»,

