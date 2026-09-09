Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών ξαφνιάζοντας τους πάντες. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Ελπίς» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Λίγη ώρα μετά τη δυσάρεστη είδηση, η Άννα Βίσση θέλησε να αποχαιρετήσει με ένα λιτό μήνυμα τον συνάδελφό της. Τα λόγια της δείχνουν ότι βρίσκεται σε σοκ, μην μπορώντας να πιστέψει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή.

«Δεν έχω λόγια, μόνο βαθιά θλίψη» έγραψε η Άννα Βίσση στα social media.

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοίμαζε μεγάλη συναυλία για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, με αφορμή τα 33 χρόνια της μουσικής διαδρομής του, ενώ είχαν ήδη προγραμματιστεί δύο ακόμη εμφανίσεις του στο Θέατρο Άλσος, στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου.

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