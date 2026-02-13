Gigi Hadid, έκανε ο Μία δήλωση για την πρώην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του, τηνέκανε ο Zayn Malik.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Call Her Daddy», ο Zayn Malik επανήλθε σε δήλωση που είχε κάνει το 2024, όταν είχε πει ότι δεν γνωρίζει αν έχει υπάρξει ποτέ πραγματικά ερωτευμένος.

Αφού ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να το πιστεύει, απάντησε: «Ναι. Η κατανόησή μου για την αγάπη εξελίσσεται συνεχώς», απάντησε.

Σύμφωνα με την Dailymail, η Gigi Hadid φέρεται να βρίσκεται σε σοκ μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην συντρόφου της.

Το πρώην ζευγάρι είχε μια on and off σχέση διάρκειας έξι ετών και μαζί απέκτησαν την κόρη τους, Κάι, η οποία σήμερα είναι πέντε ετών.

Οι δηλώσεις του Zayn προκάλεσαν αίσθηση, καθώς παραβιάζουν τον «άγραφο κανόνα» των δημόσιων σχολίων για τις προσωπικές σχέσεις και θεωρήθηκαν ταπεινωτικές από τον κύκλο της Gigi Hadid.

Πηγή: dailymail.co.uk