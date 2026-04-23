Άγνωστος πήρε πριόνι και έκοψε με χειρουργική ακρίβεια το πρόσωπο της Κατερίνας Διδασκάλου από την μαρκίζα που κοσμεί το εξωτερικό του θέατρου που πρωταγωνιστεί τη φετινή θεατρική σεζόν.

Η Κατερίνα Διδασκάλου σχολίασε το γεγονός του βανδαλισμού της αφίσας της στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου και ανέδειξε το θέμα.

Η Κατερίνα Διδασκάλου ανέφερε: «Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή ήταν λίγο σοκ. Είπα «ώπα, τι έγινε τώρα;». Τι μπορεί να συνέβη; Στην αρχή είναι ανατριχιαστικό. Αλλά στεναχωρήθηκα και για την καταστροφή που έγινε, γιατί αυτή η αφίσα είναι τεράστια και αυτό σημαίνει πρόσθετα έξοδα τώρα για τον παραγωγό μας, που θα αναγκαστεί να την αλλάξει φυσικά. Μα το έχουν κόψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν το έχουν κόψει άτσαλα για να το καταστρέψουνε. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση.

Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στο θέατρο μόνο καλά μου λένε, δεν ακούω… έτσι, αρνητικά πράγματα, και στο Instagram ποτέ δεν μου γράφει κάποιος κακόβουλα ή αρνητικά σχόλια. Κάποιος ήθελε πάρα πολύ αυτό το πρόσωπο. Δεν είναι βανδαλισμένη. Δηλαδή, να της είχαν βάλει μουστάκια και κέρατα, δεν ξέρω εγώ. Μα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι δηλαδή… έχει κάνει ώρα αυτός για να το κάνει. Το έστειλα στα παιδιά μου και μου λένε «κάποιος που θέλει πολύ να σε έχει στο δωμάτιο του». Εντάξει, αυτά δεν είναι για να φοβόμαστε, δεν βγαίνει η ζωή με φόβο. Υπάρχουν κάμερες γύρω γύρω στη Συγγρού, όχι απ’ έξω απ’ το θέατρο, αλλά… θα βρούμε τον δράστη, πού θα πάει».

