Θρήνος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, καθώς η κόρη του Λένα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 34 ετών.

Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι τώρα, έπαθε επιληπτική κρίση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Τα social media έχουν κατακλυστεί με αναρτήσεις για τον ξαφνικό θάνατό της και άνθρωποι κάθε λογής στέλνουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του πολιτικού, που αυτή τη στιγμή βιώνει μία ανείπωτη τραγωδία.

