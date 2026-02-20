Σε εύθυμο mood φαίνεται να είναι σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, η εκπομπή Buongiorno του Mega, με την Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της να κρατούν στα ύψη το κέφι και την διασκέδαση.

Μάλιστα, επική ήταν η στιγμή όταν ο μπήκε το νέο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, «Λογαριασμός», με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να χορεύει στον «αέρα» της εκπομπής.

«Έλα Ανδρέα δώστο!» φώναξε η παρουσιάστρια, Φαίη Σκορδά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να σηκώνεται και να χορεύει.

«Από τις γυναίκες πρώτη με διαφορά φέτος έχει περάσει η Κατερίνα Λιόλιου» σχολίασε από τη μεριά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

