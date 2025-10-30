Ο Sebastian Leto είναι από τους ποδοσφαιριστές που τα τελευταία 15 χρόνια άφησαν τη «σφραγίδα» τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Αργεντίνος πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής ποδοσφαίρου στην Κηφισιά, φαίνεται ότι απολαμβάνει τη ζωή του στην Ελλάδα.

Ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε τον 39χρονο προπονητή στην Γλυφάδα, μαζί με τη σύντροφό του και την κόρη τους.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, η οικογένεια εκμεταλλεύτηκε τον καλό καιρό και περπάτησε στο κέντρο της Γλυφάδας με casual διάθεση.

Ο Sebastian Leto είναι ένας περήφανος μπαμπάς και σε κάθε ευκαιρία, αφιερώνει ποιοτικό χρόνο στην οικογένειά του.

Σε συνέντευξή του μάλιστα, είχε μιλήσει με τρυφερά λόγια για την κόρη του: «Τώρα ζωγραφίζω μόνο με την κόρη μου που είναι 7 ετών και της αρέσει πολύ! Είναι πολύ καλό που ασχολούμαστε με κάτι διαφορετικό από το κινητό. Η κόρη μου για εμένα είναι Ελληνίδα και το λέω με καμάρι γιατί γεννήθηκε εδώ όσο ήμουν στο Παναθηναϊκό. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν διακοπές, με ρωτούσε συνέχεια γιατί οι άνθρωποι βγάζουν φωτογραφίες μαζί μου. Δεν μπορεί να καταλάβει ακόμα».



Πηγή: gazzetta.gr

