Η κόντρα του παρελθόντος έδωσε τη θέση της στην προσφορά στο σημερινό Buongiorno. Μάρκος Σεφερλής και Δημήτρης Ουγγαρέζος έσμιξαν ξανά τηλεοπτικά, με αφορμή τη δράση για το Make-A-Wish. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για να δώσει χαρά στον Κωνσταντίνο, πραγματοποιώντας την ευχή του και αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη ενώνει ακόμα και τις πιο δύσκολες σχέσεις.

«Ήρθε ο Μάρκος κι έφερε γούρι», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, μετά το τέλος της συνάντησης του Μάρκου Σεφερλή με τον Κωνσταντίνο.

Δείτε όλη τη συνάντηση του Μάρκου Σεφερλή με τον Κωνσταντίνο.

Τι είχε συμβεί ανάμεσα σε Μάρκο Σεφερλή και Δημήτρη Ουγγαρέζο

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν στην εκπομπή Mega με μία, όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Μάρκος Σεφερλής καβγάδισαν στον αέρα, με αφορμή μια ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου για το ποιον θεωρεί καλύτερο παρουσιαστή.

Ειδικότερα, η Κατερίνα Καινούργιου είχε δηλώσει κανονικά πως θεωρεί την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιώργο Λιάγκα τους καλύτερους Έλληνες παρουσιαστές. Με αφορμή αυτό, ο Μάρκος Σεφερλής έδωσε τα «συγχαρητήρια» του στον Δημήτρη Ουγγαρέζο για τη μεταγραφή του στον ΑΝΤ1.

«Νομίζω ότι δεν είναι μόνο η Κατερίνα Καινούργιου που έχει εξελιχθεί στη showbiz τόσα χρόνια, είναι και άλλος άνθρωπος. Και μιλάω για την είδηση που έχει σκάσει τα τελευταία μερόνυχτα, την μεταγραφή του Δημήτρη στον ΑΝΤ1 για την οποία δεν έχουμε μιλήσει. Τι ρεπορτάζ κάνεις; Έχει βουίξει ο τόπος εδώ πέρα. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα, πραγματικά για τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1» είχε πει ο Μάρκος Σεφερλής.

Τότε, με εμφανή αμηχανία ο Δημήτρης Ουγγαρέζος του είχε απαντήσει: «Είμαι στο MEGA κανονικά. Με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Υπάρχει ενεργό συμβόλαιο, τι να συζητήσουμε; Να συζητάω στον αέρα της εκπομπής από την οποία πληρώνομαι για το τι θα κάνω τον επόμενο μήνα, αν θα κάνω».

