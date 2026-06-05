Η Selena Gomez εντυπωσίασε τους θαυμαστές της με μια αναπάντεχη αλλαγή στην εμφάνισή της, καθώς εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά μέσα από νέα ανάρτηση στα social media.
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