Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την παραμονή της στο Λονδίνο, όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα της σειράς Only Murders in the Building, δείχνοντας το ανανεωμένο της look.

Στη λεζάντα της ανάρτησης σχολίασε με χιούμορ: «Τρελά πράγματα συμβαίνουν με το Only Murders in the Building, ενώ απολαμβάνω το Λονδίνο».

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Selena ποζάρει χαλαρά σε κρεβάτι φορώντας μαύρο τοπ και γκρι φόρμα, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της, που πλέον έχουν μετατραπεί σε έντονες κόκκινες μπούκλες, αφήνοντας πίσω το σκούρο καστανό χρώμα που είχε μέχρι πρόσφατα.

Η ίδια συνέχισε να μοιράζεται στιγμές με το νέο της look, ανεβάζοντας και σύντομο βίντεο, όπου καταγράφει τον εαυτό της μπροστά σε καθρέφτη, δείχνοντας χαλαρή και ευδιάθετη στη νέα της εμφάνιση.