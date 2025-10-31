Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Selena Gomez, στο πλαίσιο του τρίτου ετήσιου γκαλά του Rare Impact Fund στο Λος Άντζελες, μίλησε για τη σημασία της ψυχικής υγείας και τόνισε πόσο ωφέλιμο είναι να παίρνει κανείς διαλείμματα από τα social media.

«Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους να το δοκιμάσουν έστω και για μια μέρα, ακόμα κι αν είναι μόνο για μία ώρα», είπε η τραγουδίστρια, εξηγώντας ότι η ψηφιακή πίεση, ειδικά στους νέους είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

«Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος μπροστά σας – δεν είναι όλα μέσα στο κινητό. Υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε».

Η Gomez, που έχει ιδρύσει το Rare Impact Fund για την ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης των νέων, τόνισε ότι η ψυχική υγεία είναι θεμέλιο για δημιουργικότητα, μάθηση, σύνδεση και ελπίδα.

«Τίποτα δεν με έχει κάνει πιο περήφανη από αυτά που μπόρεσα να κάνω με αυτόν τον οργανισμό», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρχει στήριξη για τους νέους που ζητούν βοήθεια.

Selena Gomez Gives Advice for Protecting Mental Health on Social Media: “It’s So Important to Take Breaks” https://t.co/X8nsDUwbkj — The Hollywood Reporter (@THR) October 30, 2025

Πηγή: The Hollywood Reporter

