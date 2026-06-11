Η Selena Gomez μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου έχει εκατοντάδες εκατομμύρια followers, μια σειρά από φωτογραφίες από την καθημερινότητά της με τον Benny Blanco, προκαλώντας έντονα σχόλια στα social media.

Σε μία από τις εικόνες που ξεχώρισαν, ο μουσικός παραγωγός φαίνεται να εκδηλώνει δημόσια την τρυφερότητά του προς την τραγουδίστρια σε ένα γεμάτο εστιατόριο, κάτι που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από τους θαυμαστές της, με ορισμένους να το χαρακτηρίζουν υπερβολικό για δημόσια θέα.

Ο Benny Blanco σχολίασε κάτω από την ανάρτηση, με ιδιαίτερα ερωτικό και τρυφερό ύφος, γράφοντας πως ερωτεύεται τη Selena κάθε μέρα όλο και περισσότερο και ότι νιώθει πως ο χρόνος σταματά όταν βρίσκεται κοντά της.

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν ανάμεικτες, με κάποιους χρήστες να εκφράζουν έκπληξη για την ένταση της δημόσιας έκφρασης του ζευγαριού, ενώ άλλοι το αντιμετώπισαν με χιούμορ, κάνοντας αναφορές και σε άλλες τρυφερές στιγμές που έχουν μοιραστεί online.

Selena Gomez shocks fans by letting Benny Blanco kiss her cleavage in a crowded restaurant: ‘Doing that in public is crazy’ https://t.co/Eh0udwPIRW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 10, 2026

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