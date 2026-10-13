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Σκηνές αδιανόητης έντασης εκτυλίχθηκαν σε πτήση από το Λος Άντζελες με προορισμό τη Νέα Υόρκη, με εμπλεκόμενη τη γνωστή ηθοποιό του Χόλιγουντ, Selma Blair.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό μέσο TMZ, η 54χρονη σταρ συνελήφθη την Κυριακή αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, κατηγορούμενη για βίαιη συμπεριφορά απέναντι στο προσωπικό της πτήσης. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η ηθοποιός φέρεται να επιτέθηκε σωματικά σε δύο αεροσυνοδούς —δαγκώνοντας τη μία και γρονθοκοπώντας τη δεύτερη— προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Το περιστατικό πήρε ακόμη πιο επικίνδυνη τροπή όταν επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου εν ώρα πτήσης. Ο κυβερνήτης ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να την περιμένουν στην πύλη εξόδου στη Νέα Υόρκη για να προχωρήσουν στη σύλληψή της.

Συνελήφθη και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο

Η Selma Blair συνελήφθη και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Από το περιστατικό φέρονται να τραυματίστηκαν δύο αεροσυνοδοί, με τη μία να χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη.

Από την πλευρά της ηθοποιού, ο εκπρόσωπός της απέδωσε όσα συνέβησαν σε πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. «Η Selma αντιμετώπισε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό, το οποίο οδήγησε στην επίμαχη συμπεριφορά. Μετά την προσγείωση έλαβε άμεσα ιατρική φροντίδα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά στο TMZ.

Θέση για το συμβάν πήρε και η Delta Airlines

Θέση για το συμβάν πήρε και η Delta Airlines, με εκπρόσωπό της να ξεκαθαρίζει στο Variety πως η εταιρεία δεν επιτρέπει συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων. «Η Delta τηρεί πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε παράνομη συμπεριφορά, καθώς η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελεί πάντοτε ύψιστη προτεραιότητα», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Το προηγούμενο περιστατικό που είχε συγκλονίσει την ηθοποιό

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Σέλμα Μπλερ απασχολεί τη δημοσιότητα εξαιτίας ενός επεισοδίου κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού. Το 2016, ενώ ταξίδευε μαζί με τον τετράχρονο τότε γιο της, χρειάστηκε να απομακρυνθεί από αεροσκάφος με φορείο, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που αντιμετώπισε. Η ίδια είχε μιλήσει αργότερα δημόσια για εκείνη την εμπειρία, περιγράφοντάς την ως «πλήρη ψυχωτική κατάρρευση». Όπως είχε εξηγήσει, είχε προηγηθεί η κατανάλωση ενός ποτηριού κρασιού σε συνδυασμό με τη λήψη φαρμακευτικού σκευάσματος.

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