Σκηνές αδιανόητης έντασης εκτυλίχθηκαν σε πτήση από το Λος Άντζελες με προορισμό τη Νέα Υόρκη, με εμπλεκόμενη τη γνωστή ηθοποιό του Χόλιγουντ, Selma Blair.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό μέσο TMZ, η 54χρονη σταρ συνελήφθη την Κυριακή αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, κατηγορούμενη για βίαιη συμπεριφορά απέναντι στο προσωπικό της πτήσης. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η ηθοποιός φέρεται να επιτέθηκε σωματικά σε δύο αεροσυνοδούς —δαγκώνοντας τη μία και γρονθοκοπώντας τη δεύτερη— προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Το περιστατικό πήρε ακόμη πιο επικίνδυνη τροπή όταν επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου εν ώρα πτήσης. Ο κυβερνήτης ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να την περιμένουν στην πύλη εξόδου στη Νέα Υόρκη για να προχωρήσουν στη σύλληψή της.

Συνελήφθη και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο

Η Selma Blair συνελήφθη και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Από το περιστατικό φέρονται να τραυματίστηκαν δύο αεροσυνοδοί, με τη μία να χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη.

Από την πλευρά της ηθοποιού, ο εκπρόσωπός της απέδωσε όσα συνέβησαν σε πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. «Η Selma αντιμετώπισε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό, το οποίο οδήγησε στην επίμαχη συμπεριφορά. Μετά την προσγείωση έλαβε άμεσα ιατρική φροντίδα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά στο TMZ.

Selma Blair was arrested after allegedly attacking members of the flight crew aboard a Delta aircraft on Sunday.

It was claimed Blair punched one flight attendant and bit another, after trying to open the plane’s door in the middle of the flight – with Delta confirming the arrest to The Daily Mail. https://t.co/J3ptFVkRHP — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) October 12, 2026

Θέση για το συμβάν πήρε και η Delta Airlines

Θέση για το συμβάν πήρε και η Delta Airlines, με εκπρόσωπό της να ξεκαθαρίζει στο Variety πως η εταιρεία δεν επιτρέπει συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων. «Η Delta τηρεί πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε παράνομη συμπεριφορά, καθώς η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελεί πάντοτε ύψιστη προτεραιότητα», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

BREAKING: Actress Selma Blair has been arrested after authorities say she tried to open a plane door midflight before allegedly punching one flight attendant and biting another. The incident unfolded aboard a Delta flight bound for New York’s JFK Airport. Two flight attendants reported injuries, and one was taken to the hospital for treatment. Blair’s representative says the actress suffered a medical emergency that triggered the alleged behavior and says she is now in stable condition. The FBI is investigating as Blair remains hospitalized for evaluation. It is not yet clear whether she will face criminal charges. — Fox News (@FoxNews) October 12, 2026

Το προηγούμενο περιστατικό που είχε συγκλονίσει την ηθοποιό

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Σέλμα Μπλερ απασχολεί τη δημοσιότητα εξαιτίας ενός επεισοδίου κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού. Το 2016, ενώ ταξίδευε μαζί με τον τετράχρονο τότε γιο της, χρειάστηκε να απομακρυνθεί από αεροσκάφος με φορείο, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που αντιμετώπισε. Η ίδια είχε μιλήσει αργότερα δημόσια για εκείνη την εμπειρία, περιγράφοντάς την ως «πλήρη ψυχωτική κατάρρευση». Όπως είχε εξηγήσει, είχε προηγηθεί η κατανάλωση ενός ποτηριού κρασιού σε συνδυασμό με τη λήψη φαρμακευτικού σκευάσματος.

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