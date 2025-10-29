Η σειρά «Σέρρες» έριξε αυλαία, το βράδυ της Τρίτης 28/10, αφήνοντας έντονα συναισθήματα στους τηλεθεατές. Το φινάλε της επιτυχημένης δημιουργίας του Γιώργου Καπουτζίδη συνδύασε συναίσθημα, ανθρωπιά και βαθιά κοινωνικά μηνύματα. Λίγα λεπτά μετά την προβολή, τα social media, και συγκεκριμένα το Twitter γέμισε από σχόλια για τον τρόπο που έκλεισε η σειρά, με τους τηλεθεατές να αποθεώνουν τη γραφή και την τόλμη, με την οποία ο Γιώργος Καπουτζίδης αγγίζει κοινωνικά ζητήματα.

Στο φινάλε, ο Άγγελος (Αλέξανδρος Πιεχόβιακ), λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι του στον κόσμο, προσκάλεσε τον Οδυσσέα (Γιώργος Ζυγούρης) να τον ακολουθήσει. Παρά την αρχική αμηχανία του, τελικά ο Οδυσσέας βρήκε την «Ιθάκη» του, και τα 581 χιλιόμετρα από την Αθήνα έως τις Σέρρες έγιναν το μονοπάτι για την ευτυχία του.

Μια από τις πιο συγκινητικές σκηνές ήταν η συνομιλία της «θείας Σταματίνας» με τον Άγγελο, όπου τον καλεί να γυρίσει στον Οδυσσέα, αναδεικνύοντας τη μοναξιά που νιώθουν όσοι κρύβονται από ντροπή. Η σκηνή εκτυλίσσεται στο θέατρο, με την ίδια να τον ρωτάει αν νιώθει μόνος του.

Δείτε τη σκηνή:

Αυτόν τον χώρο μου έδωσαν να ζω μια..χαραμάδα

Θεία Σταματίνα σ αγαπώ ρε γμτο..🥹🥹🫶🫶🫶#Serres pic.twitter.com/PKw0pO1Dd4 — η τσαουσα 📣📣📣 (@ergazake1) October 28, 2025

«Πρέπει να νιώθεις πολύ μόνος σου ε; Όχι, όταν ταξιδεύεις. Τώρα που μιλάμε. Πρέπει να νιώθεις πολύ μόνος σου. Εγώ είμαι intersex. Ξέρεις τι είναι; Μπράβο. Γιατί εγώ δεν ήξερα. Δεν μου εξήγησε κανείς και την έζησα πολύ μόνη μου τη ζωή μου. Πάντα ήμουν στο ανάμεσα. Σαν να ζούσα σε μια χαραμάδα. Αυτό το χώρο μου έδωσαν για να ζω. Ενώ εσύ… Κοίτα χώρο, κοίτα άπλα. Γιατί κάθεσαι μόνος σου στην τελευταία σειρά; Γιατί δεν είσαι με κάποιον που σε αγαπάει;», είπε.