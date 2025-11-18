Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Μετά από μήνες φημών και ένα on-off του ζευγαριού, η Paula Badosa επιβεβαίωσε με τρόπο που συζητήθηκε τον οριστικό χωρισμό της από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η Ισπανίδα τενίστρια, κατά τη διάρκεια των 28ων γενεθλίων της στο Ντουμπάι, φόρεσε μια κορδέλα που έγραφε «sexy and single».

Η δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γεμάτη χαμόγελα και ανεμελιά, έδειξε τη νέα σελίδα που γυρίζει στη ζωή της. Αυτή η κίνηση έρχεται ως επισφράγισμα του χωρισμού, ο οποίος είχε ήδη υπαινιχθεί μετά τις πρόωρες αποχωρήσεις του ζευγαριού από το Γουίμπλεντον το καλοκαίρι.

Σε κάποιες από αυτές, η αθλήτρια εμφανίζεται να ποζάρει τόσο μόνη της όσο και με τους φίλους της, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα φαίνεται και η τούρτα της με τον αριθμό 28 στα κεράκια. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Κεφάλαιο 28, πάμε! Η καρδιά γεμάτη… Ευχαριστώ αυτούς που το έκαναν τόσο ξεχωριστό. Σας αγαπώ».

