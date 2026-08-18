Στο πλευρό των ανθρώπων που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία βρέθηκε η Shakira, η οποία ταξίδεψε στην περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφής και ανακοίνωσε πως θα συμβάλει οικονομικά στην αποκατάσταση των σχολείων που υπέστησαν ζημιές.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια επισκέφθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τον νομό Τσοκό, στις ακτές του Ειρηνικού, συνοδευόμενη από τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Howard Buffett.

Η επίσκεψή της πραγματοποιήθηκε περίπου μία εβδομάδα μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και άφησε πίσω του σχεδόν 300 νεκρούς.

Η Shakira έφτασε στην περιοχή μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια για τις οικογένειες που επλήγησαν, ενώ θέλησε να βρεθεί από κοντά στις κοινότητες που δοκιμάζονται.

Μέσα από το ίδρυμά της, Pies Descalzos, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα έχει αναπτύξει εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες δράση στον συγκεκριμένο νομό, στηρίζοντας την κατασκευή σχολικών υποδομών και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους.

Μετά τον σεισμό, η ανάγκη για αποκατάσταση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς περισσότερα από 2.800 σχολεία σε ολόκληρη την Κολομβία έχουν υποστεί ζημιές.

Σημαντικό μέρος των καταστροφών καταγράφηκε στον Τσοκό, όπου κατοικούν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών.

Η Shakira δεσμεύτηκε να στηρίξει οικονομικά την προσπάθεια ανοικοδόμησης, θέλοντας να συμβάλει στην επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και στην αποκατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν από τον σεισμό.

@noticiasrcn #AEstaHora | 🇨🇴 La barranquillera Shakira llegó a Quibdó con ayudas humanitarias para las familias damnificadas por el terremoto. La artista se suma a la ola de solidaridad que busca llevar apoyo y esperanza a las comunidades afectadas. ❤️ ♬ sonido original – NoticiasRCN

Govastiletto.gr – Shakira: Η ανάρτηση για τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία